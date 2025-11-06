Губернатор Подмосковья рассказал о реализации проекта Школьной спортивной лиги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта, которое проходит под руководством президента России Владимира Путина в рамках форума «Россия — спортивная держава», рассказал о реализации в регионе проекта Школьной спортивной лиги и важности его развития.

«Мы провели эксперимент. Провели его в Балашихе, где находится 35 школ. В первый год изъявили желание участвовать 25 школ», - сообщил Воробьев.

Он отметил, что первый этап лиги проводится в школах округов, а финальный — уже в областных или муниципальных дворцах спорта и спорткомплексах.

«Очень эмоциональная идея, очень заводная. Которая предполагает и привычку заниматься спортом, и повышает престиж учителя физкультуры. И, конечно, когда ребенок приглашает своих родителей на такие соревнования, вряд ли родители могут отказаться прийти. Поэтому событие получается яркое, интересное», - сказал губернатор.

Он рассказал, что в регионе лига проводится пока по четырем видам спорта — это баскетбол, волейбол, футбол и шахматы. Шахматы пользуются особой популярностью, отметил губернатор. Соревнования начинаются в сентябре-октябре, а финал проходит в апреле-мае, когда заканчивается учебный год.

«В свое время вы поддержали Ночную хоккейную лигу. Это 2011-й или 2010-й год, давно это было. Тогда было то ли 70, то ли 90 команд. Сейчас команд 1,5 тыс. Построены десятки, если не сотни ледовых катков. Открытых и закрытых. И если бы, Владимир Владимирович, мы могли бы вас пригласить, вот это касание, вот этот статус приобрела бы Школьная лига, мне кажется, все бы заработало гораздо веселее и успешнее», - заключил губернатор.

