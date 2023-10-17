«Накал страстей»: выяснилось, кто победит в Чемпионате Европы по футболу

Отборочные матчи на «Евро-2024» в самом разгаре, а некоторые футбольные фанаты вовсю спорят о том, кто же победит в состязании.

Фитнес-тренер и спортивный эксперт Сердар Каррыев назвал фаворитов соревнования, а также рассказал, чем оно сможет заинтересовать зрителя.

Все шансы на реванш

«Чемпионат Европы пройдет в разных городах Германии, а его финал проведут на Олимпийском стадионе в Берлине. Наибольший накал страстей, как обычно, будет во время «матчей-повторений». Например, встреча Италии и Англии, уже боровшихся за победу в этом же соревновании 2020 года. Британцы явно будут рассчитывать на реванш, и у них все шансы, чтобы его взять», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сборная России, напомнил эксперт, пока дисквалифицирована, она не примет участия в Чемпионате Европы. По итогам заседания исполкома УЕФА решение об отстранении, к сожалению, не пересмотрели.

Фото: [ YURI KOCHETKOV/EPA/TASS ]

Прощание с Роналду

«Самые перспективные сборные, на которые можно поставить, это Испания, Франция — сплав юности и опыта, супермолодая и перспективная команда Англии, все еще подающая надежды Бельгия и Португалия. К слову, не стоит забывать, что это, скорее всего, будет прощальное выступление Криштиану Роналду в сборной. «Евро» проводится раз в 4 года, а ему уже 38 лет — к следующему разу уже может быть не в форме», — отметил Каррыев.

В то же время собеседник подчеркнул, что сейчас Роналду еще сохраняет форму и показывает фантастическую игру. За год спортсмен успел забить уже 40 голов, и, скорее всего, наилучшим образом выступит на предстоящем первенстве.

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