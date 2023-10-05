Плеяда новых лиц: кто победит в Лиге чемпионов

Весь мир наблюдает за 69 сезоном главного европейского футбольного клубного турнира. Победитель соревнования сможет побороться за Суперкубок УЕФА 2024 года.

Спортсмен и тренер-эксперт Сердар Каррыев рассказал нам, чего ждать от турнира. По его мнению, зрелище будет интересным и довольно непредсказуемым.

Кто в лидерах

«Победитель будет объявлен весной 2024 года. Традиционно все делают ставки на самые квалифицированные команды и тех, кто статистически выигрывает чаще всего. Это «Реал Мадрид», «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона». Большинство экспертов сходятся во мнении, что в этом году, как и в прошлом, доминировать будет «Манчестер Сити», но мы еще понаблюдаем за ходом соревнований», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому Лига чемпионов, напомнил эксперт, и считается самым интригующим событием. Из года в год там происходит большое количество сенсаций.

Фото: [ Martial Trezzini/AP/TASS ]

Свежая кровь

«Этот розыгрыш Лиги чемпионов примечателен еще и тем, что это первый сезон за последнее десятилетие, где не выступают ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду, которые разъехались по разные стороны океана», — сообщил спортсмен.

Зритель будет наблюдать за целой плеядой новых футболистов, которые должны показать результат, добавил собеседник. По его словам, это будет совершенно новое поколение, еще не привычное глазам фанатов.

Ранее мы сообщали, что Чемпионат мира по футболу-2030 пройдет на трех континентах.