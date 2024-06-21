Накануне в Коломне прошло выездное заседание для аттестации гидов и экскурсоводов

Коломенские гиды и экскурсоводы прошли накануне аттестацию в ходе реальной экскурсии на территории Коломенского кремля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что в рамках аттестации соискатели провели для участников Аттестационной комиссии экскурсию по территории Коломенского кремля и рассказали о достопримечательностях и особенностях культурного наследия региона. По итогам заседания, аттестацию прошли 20 соискателей, трое из которых — гиды-переводчики со знанием английского языка.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе успешно прошли аттестацию более ста пятидесяти экскурсоводов и гидов-переводчиков. При этом подобный формат аттестации проводился впервые.