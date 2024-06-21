Накануне в Коломне прошло выездное заседание для аттестации гидов и экскурсоводов
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области]
Коломенские гиды и экскурсоводы прошли накануне аттестацию в ходе реальной экскурсии на территории Коломенского кремля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Примечательно, что в рамках аттестации соискатели провели для участников Аттестационной комиссии экскурсию по территории Коломенского кремля и рассказали о достопримечательностях и особенностях культурного наследия региона. По итогам заседания, аттестацию прошли 20 соискателей, трое из которых — гиды-переводчики со знанием английского языка.
Отмечается, что на сегодняшний день в регионе успешно прошли аттестацию более ста пятидесяти экскурсоводов и гидов-переводчиков. При этом подобный формат аттестации проводился впервые.
«В Министерстве культуры и туризма Московской области был получен запрос от коломенских экскурсоводов для проведения квалификационного экзамена на территории города Коломны. Мы не просто откликнулись на него, но решили пойти дальше, и впервые соискатели проводили часть экскурсии для членов Аттестационной комиссии по территории одного из самых популярных объектов показа Московской области — Коломенского кремля», — рассказал первый замминистра культуры и туризма Алексей Шимко.