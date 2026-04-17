Налоговая подала на банкротство сына Бари Алибасова

Сын известного музыкального продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова, которого тоже зовут Бари, оказался на грани финансового краха: Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление о признании его банкротом. Об этом стало известно Super.ru.

Хотя документ еще не принят к производству, сам факт этого обращения говорит о том, что у наследника знаменитости появились проблемы с финансовыми обязательствами. По имеющимся данным, налоговые долги Алибасова-младшего уже превысили 750 тыс. руб., а его банковские счета заморожены, так что распоряжаться средствами он не может.

Примечательно, что Бари Алибасов-младший зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) сравнительно недавно — в 2021 году, и выбрал для своего бизнеса весьма необычное направление: основной вид деятельности, который он указал при регистрации, — это сбор неопасных отходов.

Кроме того, он числится руководителем «Бизнес-студии Бари Алибасова» с 2016 года, но, как сообщают источники, последние пять лет эта организация фактически не ведет никакой деятельности.

В разное время Алибасов-младший также выступал учредителем благотворительного фонда «Сердце мира» и Национальной ассоциации участников сферы закупок, но эти проекты, судя по всему, тоже не принесли ему финансовой стабильности.

Усугубляет ситуацию и семейный конфликт, который в последнее время активно обсуждается в прессе. Пресненский районный суд Москвы рассматривает сразу несколько исков, поданных десятой супругой Алибасова-младшего Ариной. Речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также об определении места жительства их общего ребенка и взыскании алиментов.

Ранее сообщалось, что новая жена Бари Алибасова взяла фамилию мужа по его просьбе.