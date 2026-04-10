Новая жена Бари Алибасова взяла фамилию мужа по его просьбе

Российский продюсер Бари Алибасов и его новая жена Елена Калинина поделились новостью: Елена взяла фамилию мужа, сообщает 360.ru. На этом настаивал сам 78-летний Алибасов. Теперь супруга официально носит фамилию мужа.

В интервью телеканалу продюсер рассказал, несмотря на возраст, он чувствует себя бодрым и полным сил. Алибасов продолжает радовать поклонников своей энергией и активной жизненной позицией. О считает, что главное — жить настоящим и окружать себя любимыми людьми. Личное счастье для него превыше всего.

Алибасов познакомился с Еленой Калининой еще 40 лет назад. Долгое время она была его помощницей, а после тяжелой болезни продюсера именно Елена ухаживала за ним и помогала восстанавливаться. О свадьбе пары стало известно в конце 2024 года. Сам Алибасов не раз признавался, что Елена смогла сделать его по-настоящему счастливым.

«Только ей не говорите. Я по-прежнему ее люблю. Потому что она меня кормит молоком!» — признался Алибасов позже (молоко — его любимый напиток)», — отметил Бари.

Пара живет в гармонии, и Алибасов подчеркивает, что именно сейчас он обрел то, чего ему не хватало раньше.

