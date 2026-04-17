«Пять минут и встал»: гастроэнтеролог назвала спасающий от запора алгоритм

Запор мучает миллионы, но спасение ближе, чем кажется. Гастроэнтеролог Триша Пасрича описала простой алгоритм. Главное правило — не засиживаться в туалете дольше пяти минут. Не получилось — вставайте и идите разминаться. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Легкая прогулка или пара упражнений снимут давление с тазовых сосудов и не дадут проблемам усугубиться. Второе железное правило: забудьте про телефон в туалете. Гаджет отвлекает, вы сидите дольше необходимого, а это прямой путь к геморрою. Без смартфона процесс ускоряется, а риск воспаления снижается. Третье — правильная поза. Пасрича советует слегка наклониться вперед и приподнять колени, имитируя позу «Мыслителя» Родена. Так кишечник опорожняется легче и быстрее.

И наконец, рацион. Больше клетчатки: овощи, фрукты, цельнозерновые. Меньше ультрапереработанной еды и искусственных подсластителей. Этот комплекс — не магия, а физиология. Организм сам скажет спасибо.

