Около 80 компаний Подмосковья подписали экспортные контракты с Казахстаном

Экспортные контракты с Казахстаном заключили 77 компаний из Подмосковья
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин]
С начала 2025 года при содействии Правительства Московской области и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья 77 компаний региона заключили экспортные контракты с Казахстаном. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам зампреда областного правительства — главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, общая сумма контрактов составляет 19,8 млн долларов.
Ранее сообщалось, что в регионе прошло заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан. В нем принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.