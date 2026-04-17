Около 80 компаний Подмосковья подписали экспортные контракты с Казахстаном

С начала 2025 года при содействии Правительства Московской области и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья 77 компаний региона заключили экспортные контракты с Казахстаном. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.