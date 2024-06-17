Налоговая заблокировала счета блогера Гасанова из-за долга почти в 145 млн рублей

Уточняется, что они были заморожены с минувшего четверга, так как блогер задолжал налоговой инспекции космическую сумму — около 150 млн рублей.

Отмечается, что счета блогера были заблокированы в четырех банках за неуплату и налоговое правонарушение. Кроме того, ФНС уже подала иск против блогера в суд с требованием выплатить всю сумму накопившейся задолженности.

Напомним, что ранее налоговой инспекцией также были заблокированы счета компании Гасанова «Банда фудс», которая специализировалась на ресторанах и доставке еды. Сумма задолженности предприятия составляла 153 млн рублей. Также блогер задолжал сервису «Доставка 24» 645 тыс. рублей, но в связи с заблокированными счетами добиться выплат от блогера не получилось.