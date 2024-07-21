Налоговая заблокировала счета индивидуального предпринимателя писателя Дмитрия Глуховского*

Счета ИП блогера и писателя Дмитрия Глуховского* заблокированы Федеральной налоговой службой в связи с тем, что он не предоставил в ФНС налоговую декларацию. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что это связано со статусом ИП, по которой писатель занимается издательской деятельностью. Компания была обязана предоставить декларацию до конца прошедшего месяца, тем не менее этого сделано не было.

Напомним, что осенью позапрошлого года Дмитрия Глуховского* внесли в список иноагентов. Летом прошлого года он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки о российском армии. Кроме того, ему грозит штраф в размере 50 тыс. рублей за несоблюдение закона о деятельности иноагентов.

*внесен в список иноагентов РФ.