Женщина зарезала мужа-военного после вопроса об овощах

В индийском городе Ахмадабад рядовой семейный ужин закончился убийством военнослужащего собственной супругой. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

По данным журналистов, атмосфера в семье оставалась натянутой на протяжении почти целого года. Супруги регулярно вступали в бытовые стычки, споря по поводу денежных расходов и кулинарных вкусов.

Очередная рознь вспыхнула вечером 5 ноября. Поводом для скандала стал банальный вопрос о приготовленных к трапезе овощах. В разгар перепалки женщина отправилась на кухню, взяла нож и вонзила его в левую часть груди супруга. Ранение оказалось смертельным — мужчина скончался прямо на месте до прибытия медиков.

После содеянного подозреваемая попыталась сбежать, однако правоохранителям удалось оперативно ее задержать. В отношении женщины уже открыто уголовное дело, следователи восстанавливают детальную картину случившегося.