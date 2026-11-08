Скользкий четверг и сырые выходные: в Подмосковье идет ледяной циклон

В ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ждет серые пасмурные будни с капризной погодой, ледяными дождями и температурными скачками. Об этом изданию MK.RU сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

По словам эксперта, ноябрь традиционно держит статус самого хмурого месяца в году из-за хронического дефицита солнечного света. Погодные изменения, по оценке метеоролога, развернутся по следующему сценарию:

Понедельник — среда: спокойная и относительно теплая половина недели. В понедельник днем воздух прогреется до +4…+6 градусов (по области +3…+6). Во вторник и среду дневная температура удержится на уровне +5, а ночные показатели составят 0…+3 градуса. Суточный перепад окажется минимальным благодаря сплошному ковру облаков, а сухих дней пока ничего не омрачит.

Четверг: приход холодного фронта нового циклона. Дневные термометры опустится до +2…+4 градусов, а в Подмосковье ночью ударят первые заморозки до -2. Главной опасностью дня станут смешанные осадки и вероятность ледяного дождя.

Пятница и суббота: кратковременный возврат тепла до +5…+6 градусов. Снег сменится обычными долями, а ночная температура по региону будет колебаться от -2 в области до +2 градусов в столице.

Воскресенье: тучи наконец рассеются, и осадки прекратятся, но пришедшее ясное небо принесет резкое похолодание. Если днем ожидается около +2…+4 градусов, то в ночные часы столбики термометров могут резко упасть до -6.

Синоптики советуют москвичам одеваться по погоде, соблюдать осторожность на дорогах из-за возможной гололедицы в четверг и готовиться к серьезным ночным заморозкам ближе к концу выходных.