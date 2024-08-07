Налоговый вычет в обмен на выполнение нормативов ГТО можно будет получить в Подмосковье

Уже в следующем году жители Подмосковья, выполнившие нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», смогут получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что соответствующий закон, касающийся всех граждан России, подписал президент Владимир Путин. Размер вычета составляет до восемнадцати тысяч рублей за налоговый период, а итоговая сумма будет рассчитываться исходя из дохода человека.

В ведомстве уточнили, что получить налоговый вычет сможет гражданин, который выполнит нормативы комплекса ГТО на знак отличия: золотой, серебряный или бронзовый. Обязательным условием будет являться регистрация на сайте и допуск врача.

Напоминаем, что с начала апреля по конец июня текущего года в Подмосковье почти девять с половиной тысяч жителей удостоились знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».