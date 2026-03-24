Нападающего Азмуна не вызвали в сборную Ирана из-за компрометирующего фото

Известный иранский форвард Сердар Азмун не вошел в заявку национальной команды на товарищеские матчи. Как сообщает The Guardian, причиной опалы стали подозрения в нелояльности к действующим иранским властям.

По данным издания, исключение Азмуна из сборной связано с появившемся в Сети посте с фотографией футболиста с правителем Дубая Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. На фоне обострившихся отношений между Ираном и странами Залива, в том числе ОАЭ, пост вызвал резкую негативную реакцию в Исламской республике.

Официальных заявлений по поводу отстранения Азмуна Федерация футбола Ирана не делала. Национальная команда проведет товарищеские матчи с Нигерией и Коста-Рикой в рамках подготовки к чемпионату мира, хотя участие иранской сборной в мундиале остается под вопросом.

31-летний Сердар Азмун с 2024 года выступает за клуб «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Большую часть своей карьеры нападающий провел в России — за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Также Азмун играл за немецкий «Байер» и итальянскую «Рому». В составе сборной форвард сыграл 91 матч и забил 57 мячей.

