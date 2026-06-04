Нападающий «Ак Барса» посетовал на большое количество симулянтов в КХЛ: их нет только в Казани

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк в интервью «Спортсу» посетовал на большое количество симуляций в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 28-летний хоккеист вспомнил, что, когда он начинал играть, лига нравилась ему своей жесткостью.

Дыняк признался, что еще с детства ему нравились такие форварды силового плана как Евгений Артюхин или Александр Свитов. По его наблюдениям, нынешнее поколение игроков не уступает в антропометрии, но хоккей стал другим.

«Хочу, чтобы в лиге было меньше симуляций. Пусть будет жесткая, местами даже грязная игра, но без симуляций. Попало тебе по лицу — будь мужчиной, играй до конца. Тебе не голову снесли», — сказал Дыняк.

Хоккеист отметил, что сейчас симулянты есть практически в каждой команде КХЛ, но их нет в «Ак Барсе».

Никита Дыняк выступает за казанский клуб с сезона 2019/20. В общей сложности он провел за «Ак Барс» 316 матчей в регулярных чемпионатах, набрал 79 (35+44) очков и заработал 421 минуту штрафа.

Ранее Игорь Ларионов в противовес Вячеславу Фетисову одобрил участие российских хоккеистов в Матче звезд НХЛ в составе сборной «остального мира».