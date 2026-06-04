Игорь Ларионов поделился информацией об участии сборной России в Кубке мира-2028

Главный тренер СКА, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился с «Матч ТВ» информацией об участии сборной России в Кубке мира-2028. Это турнир, который организовывает и проводит НХЛ.

В этом свете специалист положительно воспринял известие о новом формате Матча звезд НХЛ, в котором сыграют Канада, США, Финляндия, Швеция, а также сборная «остального мира», в составе которой будут и россияне.

«Если наши ребята играют, это уже хороший шаг, что они выступят и на Кубке мира в 2028 году. Это уже отдельное соревнование под эгидой НХЛ. И, по моим данным, наша команда будет там участвовать», — сказал Ларионов.

Ранее бывший партнер Ларионова Вячеслав Фетисов резко высказался о новом форме Матча звезд НХЛ. По его мнению, Россию причислили к странам «третьего мира». Фетисов порекомендовал российским хоккеистам отказаться от участия в мероприятии.