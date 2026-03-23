Нападающий «Автомобилиста» рассказал об удививших его в России вещах

Голландский нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг рассказал «Матч ТВ», как он адаптировался в России и какие стереотипы о стране были развеяны.

Спронг, имеющий солидный опыт игры в НХЛ, перешел перед началом сезона в ЦСКА. Однако у него не сложились отношения с главным тренером армейцев Игорем Никитиным, при том что голландец был лидером команды по результативности — 31 (12+19) в 29 матчах. Нападающего обменяли в «Автомобилист», где он еще эффективнее показал свои бомбардирские качества — 33 (18+15) балла в 23 играх.

Спронг признался, что перед поездкой в Россию у него не было дурацких стереотипов о стране вроде водки, балалайки и бродящих по улицам медведей. Но Россия все равно его удивила.

«Честно могу сказать, что я наслаждаюсь жизнью в России. Мне здесь действительно нравится. Это круто — жить и играть в России», — сказал Спронг.

Особенно голландец отметил чистоту на улицах и приветливость людей. Также ему понравилось то, что у каждой команды, на каждом стадионе у фанатов особенный стиль. В этом отличие России от Америки.

Спронг признался, что понемногу учит русский язык. Кроме родного голландского, он владеет английским и французским, но русский дается сложнее всего.

