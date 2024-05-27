Нападающий «Баварии» Харри Кейн выиграл «Золотую бутсу»

Английский форвард «Баварии» Харри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы», приза, который вручается лучшему бомбардиру в национальных чемпионатах.

30-летний Кейн забил 36 мячей в 32 матчах чемпионата Германии и впервые выиграл почетный приз. Он опередил нападающего «Штутгарта» Серху Гирасси (28 мячей) и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, забившего 27 мячей в чемпионате Франции.

Год назад «Золотую бутсу» выиграл норвежец Эрлинг Холанд, наколотивший те же 36 мячей в Английской премьер-лиге за «Манчестер Сити».

Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» прошлым летом. Мюнхенский клуб заплатил за него компенсацию в 95 млн евро. Контракт Кейна с «Баварией» будет действовать еще три года. Ранее нападающий трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ.