Нападающий Чалов может покинуть ПАОК из-за претензий тренера

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу предложил боссам клуба в зимнее трансферное окно расстаться с российским нападающим Федором Чаловым, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Источник канала отметил, что россиянин проиграл конкуренцию греку Георгиосу Якумакису. В текущем сезоне 27-летний Чалов принял участие в 15 матчах ПАОКа во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну передачу. Его контракт с греческим клубом истекает летом 2027 года.

В списке потенциальных кандидатов на замену — спартаковец Ливай Гарсия. Однако осуществить полноценный трансфер тринидадского футболиста будет сложно из-за его высокой стоимости. Зимой 2025 года «Спартак» купил Ливая у АЕКа за €18,7 млн.

Поэтому ПАОК рассматривает варианты подешевле. В частности, таковым, по мнению Луческу, является 32-летний швед российского происхождения Александр Еремеефф. На портале Transfermarkt он оценивается всего в €1 млн.

Федор Чалов в России выступал за ЦСКА: 263 матча и 89 голов во всех турнирах. Также нападающий провел восемь матчей за сборную России, забив в них три мяча.

Ранее РПЛ назвала лучшего футболиста октября. Им стал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев.