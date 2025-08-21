Нападающий «Динамо» раскрыл неожиданную деталь о Никите Кучерове

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт в интервью Sport24 поделился воспоминаниями об игре с Никитой Кучеровым, с которым провел несколько сезонов в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Пакетт начнет свой четвертый сезон в КХЛ, а до этого он выступал в НХЛ за «Тампу», «Оттаву», «Каролину» и «Монреаль».

Канадский форвард признал, что он довольно молчаливый в раздевалке, но с Кучеровым в этом качестве сравниться не может.

«Он еще более тихий парень, чем я. Кучеров — целиком и полностью про хоккей, он максимально сконцентрирован на игре. Конечно, у нас были командные ужины, когда он выпьет пару бокалов, он становится более разговорчивым — здесь мы очень похожи, я такой же», — сказал Пакетт.

Он отметил, что Никита Кучеров замечательный человек и хоккеист, с ним было здорово играть в одной команде.

Российский форвард «Тампы» в минувшем сезоне в третий раз в карьере завоевал приз «Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.