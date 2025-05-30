Нападающий «Эдмонтона» установил рекорд для ветеранов НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри открыл счет в матче с «Даллас Старз» (6:3) и тем самым установил рекорд для ветеранов НХЛ.

Перри стал первым игроком в возрасте 39+, который забросил семь шайб в одном розыгрыше плей-офф. 40-летний нападающий обошел Теему Селянне, Марка Рекки, Рона Фрэнсиса и Жана Беливо, у которых было по шесть голов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин также был близок к этому достижению, но его команда завершила выступления во втором раунде, уступив «Каролине». Россиянин успел отличиться пять раз.

Кори Перри выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом» еще в 2007 году. После этого он играл в финалах за «Даллас», «Монреаль», «Тампу» и «Эдмонтон», но всякий раз его команда уступала.

В финале Кубка Стэнли 2025 года, как и год назад, сыграют «Флорида» и «Эдмонтон». Для Кори Перри это будет шестой финал в карьере.