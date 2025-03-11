Нападающий «Колорадо» стал сотым хоккеистом с 1000 очков в НХЛ

Звезда «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон сделал две результативные передачи в матче с «Чикаго Блэкхокс» (3:0) и перешагнул отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Маккиннон стал сотым игроком, которому удалось достичь отметки в 1000 очков. Для этого ему потребовалось 856 матчей. Из действующих игроков только Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Евгений Малкин «выбивали» тысячу быстрее.

Лидер «Колорадо» возглавляет бомбардирскую гонку сезона. В его активе уже 102 (27+75) очка в 64 играх. Маккиннон оторвался от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (97 баллов) и от лидера «Тампы» Никиты Кучерова (92).

Нэтан Маккиннон был выбран «Колорадо» под первым номером на драфте-2013. В том же году хоккеист дебютировал в НХЛ. Нападающий выигрывал с клубом Кубок Стэнли, а в минувшем сезоне получил «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что планирует по окончании контракта с клубом НХЛ вернуться в родное московское «Динамо».