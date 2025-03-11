Овечкин может вернуться в родное «Динамо»

В интервью для «Спорт-Экспресс» капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил , что не намерен продлевать текущее соглашение с клубом НХЛ и рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо».

Отвечая на вопрос о новом контракте, Овечкин сказал, что это маловероятно. Он также отметил высокую вероятность своего возвращения в «Динамо», если позволит физическое состояние.

Действующий контракт хоккеиста с «Вашингтон Кэпиталз» истекает в конце сезона 2025-2026. 39-летний Овечкин является воспитанником «Динамо», где играл до 2005 года, а также в течение части сезона 2012-2013. Его дебют в «Вашингтон Кэпиталз» состоялся в 2005 году.

Ранее сообщалось, что Овечкин еще на один шаг приблизился к рекорду Уэйна Гретцки, забросив шайбу в ворота «Сиэтл Кракен». Кроме того, нападающий стал первым россиянином, которому покорилась отметка в 1600 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).