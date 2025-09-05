Нападающий «Краснодара» помог Колумбии отобраться на чемпионат мира

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба помог своей национальной сборной отобраться на чемпионат мира.

В южноамериканской квалификации Колумбия разгромила Боливию со счетом 3:0. Счет в матче открыл Хамес Родригес, на 74-й минуте Кордоба забил второй мяч, а Хуан Кинтеро установил окончательный результат.

Форвард «Краснодара» вышел на поле в стартовом составе и на 82-й минуте был заменен на Дайро Морено. Кроме забитого гола, Кордоба отметился желтой карточкой.

Победа позволила сборной Колумбии за тур до окончания квалификации обеспечить путевку на чемпионат мира. Также на мундиале от Южной Америки сыграют Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор и Парагвай. Еще одна команда от региона может попасть на чемпионат мира через стыковые матчи.

В матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА Джон Кордоба получил красную карточку. Форвард считает наказание несправедливым и заявил, что российские арбитры действуют предвзято против «Краснодара» и его лично.