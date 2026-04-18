Калории больше не важны: ученые нашли настоящего виновника лишнего веса

Многолетняя аксиома диетологии о том, что вес зависит только от баланса калорий, поставлена под сомнение. Новые исследования доказывают: избыток углеводов и хлебобулочных изделий в рационе способен «перепрограммировать» метаболизм на накопление жира, даже если вы не превышаете суточную норму энергии, сообщает Life.ru.

Механизм углеводной зависимости

Профессор Сигэнобу Мацумура в ходе экспериментов выявил пугающую закономерность. Высокоуглеводная пища вызывает быстрое привыкание, заставляя организм игнорировать полезные нутриенты. В ходе опытов подопытные животные добровольно отказывались от сбалансированного питания в пользу углеводов. Несмотря на то, что общее количество потребляемых калорий оставалось прежним, испытуемые стремительно набирали жировую массу.

Метаболический тормоз

С помощью метода непрямой калориметрии ученые обнаружили истинную причину ожирения — это не переедание, а резкое замедление энерготрат. При «углеводном перекосе» в организме происходят следующие сбои:

Дефицит аминокислот: В крови падает уровень незаменимых белков, необходимых для работы мышц.

Жировая инфильтрация печени: Клетки печени начинают накапливать жир вместо того, чтобы его перерабатывать.

Избыток жирных кислот: Кровь перенасыщается продуктами распада, которые блокируют нормальный обмен веществ.

Хорошие новости: процесс обратим

Самым важным открытием стало то, что метаболические нарушения не являются окончательными. Ученые зафиксировали, что при полном исключении пшеничной муки и простых углеводов из рациона обменные процессы стабилизируются практически мгновенно. Организм быстро восстанавливает аминокислотный баланс, а вес приходит в норму без мучительного голодания.

Новая эра в диетологии

Если результаты подтвердятся на людях, мировую медицину ждет пересмотр диетических стандартов. Вместо утомительного подсчета калорий акцент будет смещен на контроль метаболического отклика организма. Исследователи напоминают: выпечка — это не просто энергия, а мощный регулятор обмена веществ, который при неумеренном потреблении превращает ваше тело в «склад» для хранения жира.