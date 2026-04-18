Погодный рецидив: в Москве и области введен «желтый» уровень из-за гололедицы и снега
КП: гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве
Фото: [Сугробы в лесу/Медиасток.рф]
Весна в столичном регионе временно отступает. Синоптики предупреждают о резком ухудшении метеоусловий в ближайшие двое суток. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности — режим, означающий потенциально неблагоприятную погоду, пишет KP.
Сроки действия и опасные факторы
Предупреждение о гололедице вступает в силу в полночь 19 апреля и продлится до 09:00 понедельника, 20 апреля. Согласно прогнозам, под влиянием холодного атмосферного фронта температура воздуха в регионе окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы.
Ключевые угрозы:
- Гололедица: Образуется в результате ночных заморозков до −3°C после выпадения осадков.
- Смешанные осадки: Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.
- Сильный ветер: Порывы могут достигать 15 метров в секунду, что создает риск падения ветхих конструкций.
Прогноз по осадкам
Метеорологи ожидают, что за ближайшие двое суток в Москве и области может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков. Это значительный объем для середины апреля, который в сочетании с отрицательными температурами в ночные часы создаст крайне сложную обстановку на дорогах и тротуарах.
Рекомендации для граждан
Автомобилистам, которые уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно в ночные и ранние утренние часы. Пешеходам следует проявлять осторожность на скользких участках и избегать нахождения вблизи рекламных щитов и шатких деревьев при порывах ветра.
Ожидается, что нормализация температурного фона начнется не ранее середины следующей недели.