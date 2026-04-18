Погодный рецидив: в Москве и области введен «желтый» уровень из-за гололедицы и снега

Весна в столичном регионе временно отступает. Синоптики предупреждают о резком ухудшении метеоусловий в ближайшие двое суток. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности — режим, означающий потенциально неблагоприятную погоду, пишет KP.

Сроки действия и опасные факторы

Предупреждение о гололедице вступает в силу в полночь 19 апреля и продлится до 09:00 понедельника, 20 апреля. Согласно прогнозам, под влиянием холодного атмосферного фронта температура воздуха в регионе окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Ключевые угрозы:

Гололедица: Образуется в результате ночных заморозков до −3°C после выпадения осадков.

Смешанные осадки: Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

Сильный ветер: Порывы могут достигать 15 метров в секунду, что создает риск падения ветхих конструкций.

Прогноз по осадкам

Метеорологи ожидают, что за ближайшие двое суток в Москве и области может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков. Это значительный объем для середины апреля, который в сочетании с отрицательными температурами в ночные часы создаст крайне сложную обстановку на дорогах и тротуарах.

Рекомендации для граждан

Автомобилистам, которые уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно в ночные и ранние утренние часы. Пешеходам следует проявлять осторожность на скользких участках и избегать нахождения вблизи рекламных щитов и шатких деревьев при порывах ветра.

Ожидается, что нормализация температурного фона начнется не ранее середины следующей недели.