«Свое, с грядки»: как бабушки толкают китайскую клубнику как домашнюю наивным покупателям

Весенний ажиотаж вокруг первой клубники обернулся скандалом. Выяснилось, что под видом домашнего урожая «от бабушек» в российских городах массово продается продукция из КНР. Расследование SHOT раскрыло схему, по которой импортные ягоды превращаются в «экологически чистый продукт из личного огорода», передает КП.

Золотая жила в пластиковом лотке

Схема перепродажи оказалась предельно простой и эффективной. Пенсионерки закупают китайскую клубнику на оптовых складах, где один ящик обходится примерно в 900 рублей. После этого ягоды тщательно моют, избавляя от промышленного блеска, и перекладывают в старые корзинки или домашние лотки. На рынках этот товар продается с наценкой в несколько сотен процентов под легендой о раннем сорте и бессонных ночах на грядке.

Хабаровский хаб и экспансия на Запад

Главным распределительным центром китайской экспансии стал Хабаровск. Оттуда оптовые партии клубники из Поднебесной уже полностью «оккупировали» Дальний Восток и начали активно продвигаться в центральные регионы России. Коммерсанты пользуются тем, что покупатели доверяют пожилым людям и готовы переплачивать, надеясь на отсутствие химикатов.

Почему своего урожая придется ждать долго

Эксперты предупреждают: найти настоящую российскую клубнику в середине апреля физически невозможно.

Сроки созревания: Массовый сбор отечественной ягоды в открытом грунте начнется не раньше конца июня.

Погодный фактор: В этом году на Кубани и в других южных регионах прогнозируют снижение урожая. Виной тому аномально холодная весна и сохраняющийся риск заморозков, которые могут погубить цветущие плантации.

Таким образом, любая клубника, представленная сейчас на стихийных рынках как «своя», с вероятностью 100% является импортом, прошедшим через руки предприимчивых посредников.