Огурцы пошли на спад: сколько теперь стоят овощи в популярных супермаркетах

Свежие данные Росстата за период с 7 по 13 апреля демонстрируют разнонаправленную динамику на продуктовом рынке. В то время как «борщевой набор» продолжает дорожать, ряд популярных фруктов и молочных продуктов стали доступнее для покупателей, пишет Петербургский дневник.

Овощной прилавок: лидеры падения и роста

Наиболее заметное снижение цен в плодоовощном сегменте продемонстрировали огурцы, подешевевшие на 1,3%. Также на 0,8% снизилась стоимость репчатого лука. Фруктовая корзина порадовала покупателей небольшим, но приятным откатом цен на яблоки и бананы — оба продукта потеряли в стоимости по 0,3%.

Однако не обошлось и без подорожания. Лидером роста стала столовая свекла, а также сахар, прибавившие по 0,8%. Следом идут помидоры (+0,7%) и белокочанная капуста (+0,6%). Эксперты связывают это с сезонным сокращением запасов прошлогоднего урожая.

Бакалея и молочная продукция

В сегменте повседневных товаров наблюдается тренд на удешевление:

Мука пшеничная: -0,4%;

Сыры (твердые, мягкие, полутвердые): -0,3%;

Сметана: -0,3%;

Сливочное масло и молоко (ультрапастеризованное): -0,2%.

Приятной новостью для родителей стало снижение цен на мясные консервы для детского питания — они стали доступнее на 0,2%.

Мясо, рыба и крупы

В этой категории зафиксирован умеренный рост. Гречневая крупа за неделю подорожала на 0,5%. Цены на баранину и мороженую рыбу также пошли вверх, увеличившись на 0,3%. В целом инфляционные ожидания остаются в рамках прогнозируемых значений, а сезонное удешевление тепличных овощей (огурцов) помогает сбалансировать общие траты россиян на продукты питания.