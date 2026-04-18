Забудьте о новостройках: названа категория квартир, которая принесет реальную выгоду
ТАСС: покупателям недвижимости в Волгограде советуют переключиться на вторичку
Фото: [Андрей Воробьев навестил переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде/Медиасток.рф]
Рынок жилья в Волгограде переживает трансформацию. По мнению экспертов, традиционное преимущество покупки квартиры в строящемся доме постепенно нивелируется. Руководитель медиацентра «Движение.ру» Екатерина Нечаева утверждает, что сегодня покупателям выгоднее обратить внимание на дома, сданные после 2015 года, пишет ТАСС.
Конец эпохи дешевого «бетона»
Главным фактором, подрывающим привлекательность новостроек, стало резкое удорожание себестоимости строительства. Девелоперы сталкиваются с дефицитом кадров, ростом зарплат и высокой ключевой ставкой. Чтобы сохранить маржинальность и ускорить запуск проектов, застройщики все чаще отказываются от внутренней отделки.
В результате в цену лотов со сроком сдачи в 2028–2029 годах уже заложены будущая инфляция и финансовые риски. Покупатель получает «коробку» по цене готового жилья, в которую нужно вложить еще миллионы рублей и годы ожидания.
Пять преимуществ домов категории «пост-2015»
«Новая вторичка» — здания, построенные в последние 10 лет — становится главным конкурентом строящегося жилья. Эксперты выделяют несколько ключевых плюсов:
- Экономия на ремонте: В таких квартирах часто уже выполнена отделка, а само здание прошло этап «усадки», что исключает появление трещин на стенах.
- Прозрачность: Состояние инженерных сетей уже проверено временем, а социальный состав соседей полностью сформирован.
- Готовая среда: Вокруг таких домов уже работают магазины, школы и детские сады, в отличие от «пустырей», на которых часто возводят новые ЖК.
- Быстрое заселение: Въехать в квартиру можно сразу после сделки, что критически важно для тех, кто арендует жилье.
- Финансовая выгода: При схожих характеристиках и локации цена «новой вторички» практически сравнялась с первичным рынком, но не требует оплаты ипотеки «за воздух» в течение 2–3 лет строительства.
Прогноз для Волгограда
Тренд на доминирование вторичного рынка в ближайшие годы будет только усиливаться. Эксперты рекомендуют волгоградцам, располагающим значительным первоначальным взносом, не ждать завершения строительных циклов, а инвестировать в уже готовые современные дома. Это позволит избежать рисков недостроя и дополнительных трат на логистику и стройматериалы, цены на которые продолжают расти.