Забудьте о новостройках: названа категория квартир, которая принесет реальную выгоду

Рынок жилья в Волгограде переживает трансформацию. По мнению экспертов, традиционное преимущество покупки квартиры в строящемся доме постепенно нивелируется. Руководитель медиацентра «Движение.ру» Екатерина Нечаева утверждает, что сегодня покупателям выгоднее обратить внимание на дома, сданные после 2015 года, пишет ТАСС .

Конец эпохи дешевого «бетона»

Главным фактором, подрывающим привлекательность новостроек, стало резкое удорожание себестоимости строительства. Девелоперы сталкиваются с дефицитом кадров, ростом зарплат и высокой ключевой ставкой. Чтобы сохранить маржинальность и ускорить запуск проектов, застройщики все чаще отказываются от внутренней отделки.

В результате в цену лотов со сроком сдачи в 2028–2029 годах уже заложены будущая инфляция и финансовые риски. Покупатель получает «коробку» по цене готового жилья, в которую нужно вложить еще миллионы рублей и годы ожидания.

Пять преимуществ домов категории «пост-2015»

«Новая вторичка» — здания, построенные в последние 10 лет — становится главным конкурентом строящегося жилья. Эксперты выделяют несколько ключевых плюсов:

Экономия на ремонте: В таких квартирах часто уже выполнена отделка, а само здание прошло этап «усадки», что исключает появление трещин на стенах.

Прозрачность: Состояние инженерных сетей уже проверено временем, а социальный состав соседей полностью сформирован.

Готовая среда: Вокруг таких домов уже работают магазины, школы и детские сады, в отличие от «пустырей», на которых часто возводят новые ЖК.

Быстрое заселение: Въехать в квартиру можно сразу после сделки, что критически важно для тех, кто арендует жилье.

Финансовая выгода: При схожих характеристиках и локации цена «новой вторички» практически сравнялась с первичным рынком, но не требует оплаты ипотеки «за воздух» в течение 2–3 лет строительства.

Прогноз для Волгограда

Тренд на доминирование вторичного рынка в ближайшие годы будет только усиливаться. Эксперты рекомендуют волгоградцам, располагающим значительным первоначальным взносом, не ждать завершения строительных циклов, а инвестировать в уже готовые современные дома. Это позволит избежать рисков недостроя и дополнительных трат на логистику и стройматериалы, цены на которые продолжают расти.