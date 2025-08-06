Нападающий Кравцов получил второй шанс в НХЛ
Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» заключил контракт с российским форвардом Кравцовым
Фото: [ХК «Трактор»]
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» подписал годичный контракт с российским нападающим Виталием Кравцовым, в минувшем сезоне выступавшим за челябинский «Трактор».
«Ванкувер» выписал Кравцову минимальную зарплату — $775 тыс. за сезон.
25-летний Кравцов получит второй шанс в НХЛ. В 2018 году он был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под общим девятым номером.
Форвард провел в НХЛ два сезона — сначала играл за «Рейнджерс», а затем был обменян в «Ванкувер». Первый заход в заокеанскую лигу получился не слишком удачным — в 64 играх талантливый хоккеист набрал лишь 12 (6+6) очков.
В минувшем сезоне Кравцов был одним из лидеров родного «Трактора», набрав 58 (27+31) баллов в 66 матчах. «Трактор» в нынешнее межсезонье потерял уже двух лидеров нападения. Ранее контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» подписал Максим Шабанов.