Нападающий Кравцов вернется в «Трактор»

Нападающий Виталий Кравцов вернется в «Трактор» после еще одной неудачной попытки закрепиться в НХЛ. По данным «Чемпионата», 25-летний хоккеист подпишет трехлетний контракт с челябинским клубом.

Клуб «Ванкувер Кэнакс» выставил Кравцова на безусловный драфт отказов для расторжения контракта. Форвард сыграл два матча предсезонки, не набрав очков.

В минувшем сезоне Кравцов был одним из лидеров «Трактора». С учетом матчей плей-офф он провел 85 матчей, в которых набрал 65 (33+32) очков.

В 2018 году «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал талантливого россиянина в первом раунде драфта под общим девятым номером. За два сезона в НХЛ Кравцов провел 64 матча, в которых набрал 12 (6+6) очков, после чего вернулся в родной «Трактор».

Ранее шанс дебютировать в НХЛ получил российский голкипер Сергей Мурашов, которого «Питтсбург Пингвинз» вызвали из фарма в связи с травмой основного вратаря Тристана Джарри.