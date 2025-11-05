Российский голкипер получил шанс дебютировать в НХЛ

Ранее 21-летний россиянин был признан лучшим вратарем месяца в АХЛ. В семи матчах за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз» Мурашов отразил 93,1% бросков, пропуская в среднем 1,73 шайбы за игру. Благодаря успешной игре голкипера «Уилкс-Бэрри» делит первое место в Атлантическом дивизионе АХЛ.

Мурашов был выбран «Питтсбургом» в четвертом раунде драфта-2022. В России голкипер выступал за ярославский «Локомотив».

Ранее российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков в первом своем матче сезона сделал шатаут и был признан первой звездой матча.