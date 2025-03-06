Нападающий СКА Кузнецов прокомментировал самые нелепые слухи о себе

Звездный нападающий СКА, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в интервью «ВсеПроСпорт» рассказал о своих ощущениях после возвращения в Россию.

Сезон в СКА получается для Кузнецова скомканным. Он уже в третий раз выбыл из игры из-за травмы. Хоккеист подтвердил, что получил сотрясение и проходит восстановление.

Кузнецов категорически отверг слухи о возможном завершении карьеры.

«Такое может сказать только дурак. Главное — правильно восстановиться и на 100% быть готовым», — сказал нападающий СКА.

Самым нелепыми словами о себе Кузнецов назвал высказывание о том, что он сам переоцененный игрок лиги. При этом хоккеист заверил, что критика такого рода на нем не сказывается, и он может любую ситуацию «развернуть в позитив».

В 38 играх за СКА Кузнецов набрал 37 (12+25) очков и входит в число лучших бомбардиров клуба, при том что сыграл меньше матчей, чем партнеры.

Ранее сообщалось, что из-за травм Кузнецов может пропустить остаток сезона.