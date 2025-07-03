Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в 28 лет

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате ДТП на западе Испании, сообщила испанская газета Marca.

Футболисту было 28 лет.

Трагедия произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа, провинции Самора. Автомобиль с Жотой вылетел с трассы и загорелся.

В машине вместе с Диогу находился его брат Андре, также профессиональный футболист.

Всего 10 дней назад Диогу Жота сыграл свадьбу, кадрами с которой делился в соцсетях.

Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В 379 матчах за английский клуб он забил 134 мяча. В этом году в составе команды футболист стал чемпионом Англии, а в составе сборной Португалии во второй раз выиграл Лигу наций УЕФА.