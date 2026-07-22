Нападающий «Зенита» признал, что в матче за Суперкубок «Спартак» играл намного лучше

«Если объективно, то «Спартак» на протяжении 75-80 минут играл намного лучше и создавал больше. И по факту у нас, у Фелипе Аугусто, был единственный яркий момент, когда он мог забить. А так «Спартак» был лучше», — сказал Соболев.