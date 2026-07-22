Нападающий «Зенита» признал, что в матче за Суперкубок «Спартак» играл намного лучше
Форвард «Зенита» Соболев: «Спартак» большую часть матча играл намного лучше
Фото: [ФК «Зенит»]
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в разговоре с «РБ Спорт» признал, что в матче за Суперкубок России «Спартак» большую часть матча играл намного лучше, чем петербуржцы.
18 июля «Зенит» завоевал Суперкубок России, обыграв «Спартак» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 — пенальти). Соболев сравнял счет в компенсированное время, реализовав 11-метровый.
«Если объективно, то «Спартак» на протяжении 75-80 минут играл намного лучше и создавал больше. И по факту у нас, у Фелипе Аугусто, был единственный яркий момент, когда он мог забить. А так «Спартак» был лучше», — сказал Соболев.
Нападающий отметил, что пенальти, с которого «Зенит» сравнял счет, был назначен справедливо.
Ранее Соболев рассказал, что ему удалось сбросить 4 кг после работы с нутрициологом.