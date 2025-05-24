В Италии определился чемпион страны по футболу. «Наполи» взял скудетто в последнем туре Серии А.

Перед заключительным туром «Наполи» опережал «Интер» на одно очко. Оба претендента синхронно проводили последние матчи.

С 20-й по 42-ю минуту виртуальным чемпионом был «Интер», который повел в счете в матче с «Комо». Но затем неаполитанцы решили свои проблемы во встрече с «Кальяри». Счет открыл Скотт Мактоминей, а в начале второго тайма Ромелу Лукаку укрепил преимущество — 2:0. «Интер» победил с таким же счетом, но это уже не имело значения.

«Наполи» выиграл свой четвертый титул в истории и второй — за последние три года.

Антонио Конте завоевал скудетто в свой первый год работы с командой и стал первым в истории тренером, побеждавшим в чемпионате Италии с тремя разными клубами (ранее — с «Ювентусом» и «Интером».

Ранее Валерий Карпин назвал свое главное достижение во время работы со сборной России.