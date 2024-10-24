Нарколог Казанцев считает, что рэперу Гуфу придется жить со своей зависимостью постоянно

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в громкий скандал, в котором вновь могут быть замешаны наркотики. Врач-нарколог Алексей Казанцев пояснил, действительно ли певец вернулся к старой привычке. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, зависимость у Гуфа сформирована, она с ним остается на всю оставшуюся жизнь, поскольку перекрестная зависимость все равно у него сохраняется.

Медик добавил, что агрессивное поведение у музыканта может быть в рамках употребления алкогольных напитков или в сочетании с психоактивными веществами.

По его мнению, ранее у Гуфа наблюдались срывы, и подобное поведение «в рамках нормы» для музыканта, тем более ни одной реабилитации он полностью никогда не прошел. Плюс ко всему у него имеются какие-то изменения с точки зрения психиатрии.

Ранее сообщалось, что Гуф лег в рехаб в подмосковном Наро-Фоминске, чтобы избежать ареста за дебош в бане.