Mash: Гуф лег в рехаб в подмосковном Наро-Фоминске, чтобы избежать ареста за дебош в бане

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) начал реабилитационный курс в одном из лечебных центров Наро-Фоминска в Московской области, сообщил Mash.

По информации источника, артист решил лечь в рехаб, чтобы избежать ответственности за дебош в бане.

Врачи рэпера позже планируют перевести его в частное медицинское учреждение в Москве. Если Гуф проведет в нем более трех месяцев, он сможет избежать ареста за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, так как истечет срок давности данного дела.

Инцидент, из-за которого у Гуфа возникли проблемы с законов, произошел в подмосковной бане. Певец, который накануне перебрал с алкоголем, отобрал телефон у полицейского.

На видео, которое также распространил Mash, видно, как мужчина, похожий на Долматова, бьет другого человека по голове, толкает его и пытается ударить ногой.

По данным источников, правоохранительные органы после этого случая также начали проверку в отношении рэпера на предмет незаконного хранения и употребления наркотиков.

Ранее сообщалось, что певицу Глюкозу оштрафовали на 5 тыс. рублей за нахождения в состоянии опьянения в Шереметьево.