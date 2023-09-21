Нарколог Шуров определил диагноз резко постаревшей актрисе Юлии Захаровой
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По словам врача-нарколога Василия Шурова, внешний вид и поведение актрисы Юлии Захаровой, которая пришла на похороны актера Вячеслава Гришечкина в нетрезвом виде, свидетельствуют об алкоголизме второй запойной стадии. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что находящиеся в данной степени алкоголизма люди могут выздороветь только в условиях реабилитации.
По мнению медика, на состояние Захаровой могли повлиять неудачные попытки создать семью, отсутствие детей и ролей.