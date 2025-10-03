Народная артистка Нина Гуляева умерла на 95-м году жизни

На 95-м году жизни скончалась выдающаяся российская актриса, долгие годы служившая в театре. Нина Гуляева вошла в историю отечественного театрального искусства. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в МХТ им. Чехова.

Печальное известие о смерти народной артистки России распространил Московский художественный театр им. Чехова. В официальном сообщении, опубликованном в телеграм-канале, коллектив выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Творческий путь Гуляевой начался еще в студенческие годы, когда она обучалась в Школе-студии МХАТ. Ее дебют на мхатовской сцене состоялся более 70 лет назад. Одной из ранних значительных работ стала роль Сережи в постановке «Анна Каренина».

В 1954 году талантливая актриса официально вошла в состав труппы театра. За долгие годы работы она стала настоящей легендой МХАТ и живым воплощением театральных традиций. Информация о дате и времени прощания с Ниной Ивановной Гуляевой будет объявлена дополнительно. Церемония прощания пройдет в стенах Московского художественного театра им. Чехова.

