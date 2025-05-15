Народная артистка России Шаврина пропала после трагедии с сыном

Народная артистка России Екатерина Шаврина загадочно исчезла после сообщений о смерти сына. Коллеги и друзья не могут связаться певицей, пишет MK.Ru.

По данным СМИ, сын Шавриной Григорий скончался в одной из колоний Владимирской области. Он отбывал там срок за хранение наркотических веществ. Предварительно, смерть наступила от внезапной остановки сердца.

Коллеги после этой трагедии пытались связаться с певицей, но не смогли даже после десятка звонков и сообщений. Легендарный диктор Владимир Березин вхож в число близких артистки, но и ему звезда не ответила. В каком состоянии находится Шаврина, а главное где, неизвестно.

Впрочем, Березин вспомнил, что после смерти сестры Шаврина тоже закрылась от всех, переживая горе.

«Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было тоже самое. Я ей звонил, думал, скажу: „Катюш, давай я тебе скажу то, чтобы ты сама себе хочешь сказать“. Но она не сняла трубку», — отметил собеседник.

Также он подчеркнул, что Шаврина является светлым и любящим человеком. К сыну артистка относилась тепло, несмотря на то, что у них были неприятные ситуации в семье. Тем не менее, певица не распространялась о страданиях и боли, а также скандалах, которые происходили с участием сына.

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