Народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию

Народный артист России Иван Краско, известный по фильмам «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель» и «Афганский излом», снова оказался в реанимации. Информацию о госпитализации 94-летнего актера РИА Новости подтвердил его директор Вячеслав Смородинов.

Это не первая госпитализация легендарного артиста. В августе 2021 года его доставили в больницу с подозрением на микроинсульт, но через месяц выписали.

Затем, в феврале 2022 года, Красок проходил реабилитацию, а в июле того же года снова был госпитализирован для обследования. В июле 2023 года артист перенес операцию из-за последствий инсульта, но уже в начале августа вернулся домой.

Иван Краско — один из самых узнаваемых актеров советского и российского кино. За свою долгую карьеру он сыграл десятки ролей, среди которых особенно запомнились зрителям его работы в военных драмах и исторических фильмах.

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