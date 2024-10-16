Народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов скончался на 87-м году жизни

В возрасте 86 лет ушел из жизни народный артист России и республики Татарстан Ринат Тазетдинов. Печальную новость в своем аккаунте в соцсетях сообщил Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, где последние годы служил артист.

Причины смерти Тазединова не сообщаются. В пресс-службе театра отметили, что артист являлся одним из выдающихся представителей культурного сообщества республики.

«Сегодня ушел из жизни лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, народный артист Республики Татарстан и России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии имени М. Салимжанова, первый лауреат российской национальной театральной премии „Золотая Маска“ Тазетдинов Ринат Арифзянович», — говорится в некрологе.

В Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала добавили, что прощание с Тазединовым пройдет в 10:00 в пятницу, 18 октября, на сцене театра. Коллектив принес соболезнования родным и близким скончавшегося артиста.

Ринат Тазетдинов являлся лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска», а также лауреатом Госпремии СССР.

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