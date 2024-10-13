Ушел из жизни актер сериала «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков

На 81-м году жизни скончался российский актер Александр Крючков. Информация об этом появилась в базе данных киноагрегатора kino-teatr.ru.

Отмечается, что артист умер в понедельник, 7 октября. Другие детали и причины смерти не уточняются.

Крючков родился 22 ноября 1943 года. Он окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Играл в спектаклях на базе Московского областного театра юного зрителя. Также работал в Камерном областном театре и Королевском драматическом театре.

В октябре 1982 года Крючков получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Последнюю роль Крючков сыграл сериале «Вольная грамота», который вышел в 2018 году. В нем он исполнил роль дворецкого графской семьи Кречетских. Также актер исполнил эпизодические фильмы в сериалах Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей-6», «Завещание ночи» и «След». Последний — до сих пор выходит на экранах телевизоров. Его транслируют по «Пятому каналу».

Среди театральных ролей Крючкова — князь Мышкин в «Идиоте», Кулигин в «Грозе», Манилов из «Мертвых душ» и Скапен из «Плутней Скапена».

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