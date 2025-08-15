Настя Ивлеева рассказала о потере друзей после скандальной вечеринки

Настя Ивлеева призналась, что после скандала с «голой» вечеринкой потеряла всех друзей из Москвы. Однако блогер не жалеет об этом и считает, что всё сложилось правильно. Об этом сообщает REGIONS.RU.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, известная своим скандалом с «голой» вечеринкой, рассказала о последствиях, которые повлекла за собой эта история. В одном из своих ответов подписчикам в одной из социальных сетей она призналась, что после событий прошлого года осталась без друзей из московского окружения.

Ивлеева подчеркнула, что ее это больше не печалит, а ситуацию она воспринимает философски. По ее словам, все сложилось так, как должно было, и возвращаться к прошлому она не хочет. Блогер также отметила, что полностью сосредоточена на настоящем и не планирует менять свой нынешний образ жизни.

До этого Ивлеева уже говорила о том, что не хочет возвращаться к прежнему образу «роскошной блондинки».

Ранее косметолог Мухина перечислила пластические изменения лица Ивлеевой.