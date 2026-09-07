«Не хочу демонстрировать патриотизм через язык»: Настя Каменских взяла паузу в карьере после скандала

39-летняя украинская певица Настя Каменских переживает непростой период: артистка столкнулась с эмоциональным выгоранием после скандала, который разгорелся из-за того, что она начала использовать русский язык в социальных сетях, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, певица решила временно приостановить работу и взять паузу в карьере, чтобы восстановить силы.

Напомним, скандал разгорелся в августе, когда Каменских вновь стала использовать русский язык в соцсетях. Тогда вместе со своим коллегой и бывшим возлюбленным Алексеем Потапенко (Потапом) она записала ироничное видео по этой теме.

Настя объяснила свою позицию политическими причинами: она заявила, что больше не поддерживает происходящее в Украине и не хочет демонстрировать патриотизм посредством языка. При этом певица подчеркнула, что русский язык всегда был частью ее жизни — она разговаривает на нем с детства.

Ранее продюсер Павел Рудченко высказался о паузе в карьере Насти Каменских.