Наталия Гусева прошла квалификацию в LPGA-тур

Известная спортсменка Наталия Гусева первой в истории российского гольфа прошла квалификацию в LPGA-тур на 2024 год. Полученный статус позволяет участвовать в самых престижных турнирах мира. Об этом сообщили в Московской области федерации гольфа.

Как сообщает Sport24, большой квалификационный турнире LPGA Q-Series состоял из шести раундов. В общей сложности в нем участвовали 104 спортсменки. По итогам состязания Гусева заняла 23 место.

В своих социальных сетях спортсменка порадовалась высокому результату и выразила благодарность своей команде и семье.

Ранее Гусева одержала победу в соревновании Black Desert Championship, которое является частью серии Epson Tour — это второй по значимости женский тур США.