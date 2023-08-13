Наталия Симония остается промежуточным лидером личного первенства Чемпионата России по конкуру

В минувшую пятницу мастер спорта международного класса Наталия Симония выиграла двухгитовой маршрут с высотой препятствий до 150 см в рамках Чемпионата России по конкуру, который проходил в подмосковной Черноголовке.

Отмечается, что также были определены команды-лидеры Чемпионата России по конкуру HL. Победа Симонии и Клена обеспечила золото команде Москва-2 в составе Наталии Симонии, Ирины Федотовой и Анастасии Щербаковой. На втором месте командного зачета – Москва-1, за которую выступали Всеволод Стариков, Дарья Самохина и Сергей Петров. На третьем месте – сборная Санкт-Петербурга – Анна Громзина, Александр Белехов и Анастасия Бархатова.

На сегодняшний день промежуточным лидером личного первенства остается Наталия Симония. Спортсменка перед финальным днем турнира не имеет штрафных очков. На второй позиции с результатом 8,48 находится мастер спорта международного класса Сергей Петров, а замыкает тройку лидеров абсолюта Мария Бибикова.

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году планируется вдвое увеличить количество команд-участников «Кубка Овечкина».