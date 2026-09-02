Наталья Фриске сообщила о трагедии в семье

Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, поделилась с печальной новостью, сообщает Teleprogramma.org. В личном блоге она опубликовала черно-белый снимок джек-рассел-терьера и рассказала, что любимый питомец погиб в результате несчастного случая.

По словам Фриске, собака сорвалась в приоткрытый колодец, где работал насос, и погибла практически мгновенно. Отец Владимир Борисович убит горем, потому что пес был его любимцем. Сама Наталья тоже не может простить себе, что не забрала собаку, когда у нее была такая возможность.

«Сыночек мой мохнатый, не уследили за тобой... Никто даже подумать не мог, что он туда побежит...», — написала Фриске.

Помимо боли утраты, Наталья столкнулась с еще одной сложной задачей. Ей предстоит рассказать о случившемся своей четырехлетней дочери. В день трагедии девочка пошла в новый детский сад на праздник в честь 1 сентября, и мама пока не решила, как преподнести эту печальную новость, чтобы не травмировать ребенка.

Ранее сообщалось, что Наталья Фриске похудела на 17 кг благодаря питанию и пептидной терапии.