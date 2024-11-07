Наталья Подольская поразила поклонников роскошным платьем с пайетками

Певица Наталья Подольская посетила премию журнала OK!. Артистка появилась на мероприятии в роскошном платье бренда LouLou серебристого цвета, расшитом пайетками.

Особенность наряда артистки в том, что крупные складки платья на одном из рукавов создают эффект банта.

Как сообщает Леди Mail, в среднем такое платье можно приобрести за $400 (около 40 тысяч рублей).

Свой образ звезда дополнила серебристыми классическими туфлями-лодочками и клатчем, гармонирующем с платьем.

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